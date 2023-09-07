انتقاد أمريكي حاد للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

وحذَّر مسؤولون أمريكيون، خلال الأيام الأخيرة، من أن المفاوضات المتعلقة بالسلاح بين روسيا وكوريا الشمالية تحرز تقدمًا نشطًا.

وأفاد تقرير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون يعتزم زيارة روسيا، الشهر الجاري، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث إمداد موسكو بالسلاح من أجل الحرب.

وأضافت هاريس، قائلة: "واضح جدًا أن الروس في غاية اليأس، عانوا بالفعل من فشل إستراتيجي، فكِّروا في الأمر، في البداية، منذ عام ونصف، كان المحللون يقولون إن كل شيء سينتهي خلال أيام. حسنًا، الأوكرانيون ما زالوا يقاتلون".

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان قد حذّر، يوم الثلاثاء، "كيم" من أن بلاده ستدفع ثمن إمدادها روسيا بأسلحة لتستخدمها في أوكرانيا.