ماكرون يطلق سهامه على "المتطرفين" يمينا ويسارا

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا عن قراره حل البرلمان، ووجّه انتقادات لخصومه من اليمين واليسار المتطرفيْن، لكنه اعتبر أنه سيتعين على الجميع التعايش واحتمال الحكم معًا.

وخلال حفل موسيقي في قصر الإليزيه، قال ماكرون إن "هناك حالات متطرفة لا يمكننا أن نتركها"، كما دافع مرة أخرى عن قراره حل الجمعية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وخاطب ماكرون الحاضرين في الفناء الرئيس لقصر الإليزيه قائلا: "في التاسع من يونيو اتخذت قرارًا خطيرًا جدًا وثقيلًا للغاية، ويمكنني أن أخبركم أنه كلفني الكثير"، قبل أن يستدرك: "لا، لا، لا، لا ينبغي أن تكونوا خائفين".

وتابع ماكرون: "لقد كنت أستمع إلى مناظرات في جميع أنحاء البلاد منذ عدة أيام"، في إشارة إلى الحملة الانتخابية التشريعية، معتبرا أن اليمين المتطرف وأقصى اليسار ليسا حصنا لبعضهما البعض، بل هما يتكاملان ويصوّتان معًا على مقترحات اللوم، وفق تعبيره.