بوتين يزور مركز تدريب لجنود تمت تعبئتهم

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مركز تدريب لجنود تمت تعبئتهم في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو، بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.

وهي المرة الأولى منذ إعلان التعبئة الجزئية لمئات الآلاف من عناصر الاحتياط، في 21 أيلول/ سبتمبر الفائت، يعاين الرئيس الروسي على الأرض تدريبات لهؤلاء المدنيين الذين تم استدعاؤهم لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وعلى منصة لإطلاق النار، استخدم الرئيس الروسي بنفسه سلاحًا رشاشًا بعدما تمدد أرضًا، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي.

كذلك، تبادل بوتين الحديث مع بعض الجنود متمنيًا لواحد منهم "حظًا سعيدًا" ومربتًا على كتفه.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن الرئيس عاين تمارين على تأهيل تكتيكي، وأخرى للسيطرة على حريق كبير في حال اندلاعه.

وشارك في هذه الزيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي قدم شرحًا عن تدريب مئات من الاحتياطيين الذين تمت تعبئتهم، وفق الوكالات.

وأعلن بوتين، في 21 أيلول/ سبتمبر، تعبئة جزئية لمئات الآلاف من عناصر الاحتياط في محاولة لتغيير دينامية المعارك في أوكرانيا بعد المكتسبات الميدانية لقوات كييف.

وبحسب عدد أدلى به، يوم الجمعة الفائت، تمت تعبئة 222 ألف شخص حتى الآن بينهم 16 ألفًا انضموا إلى "وحدات تشارك في معارك" في أوكرانيا.