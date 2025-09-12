"الناتو" يطلق عملية "الحارس الشرقي" لدعم دول شرق أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الجمعة، إن الحلف سيطلق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا، مضيفا أن التهور الروسي في الأجواء تتزايد وتيرته.

وأوضح أن عملية "الحارس الشرقي" ستشمل مجموعة من أصول دول أعضاء بالحلف، من بينها الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستنشر ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "رافال" لمساعدة بولندا في حماية مجالها الجوي بعد توغل لطائرات مسيرة هذا الأسبوع.

كما أعلنت ألمانيا الخميس اتخاذ إجراءات لتعزيز الدفاع الجوي لبولندا، عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من وارسو بعدما خرقت مجالها الجوي ليل الثلاثاء-الأربعاء مسيّرات قالت إنها روسية.