اغتيال الرئيس السابق لبرلمان أوكرانيا.. وزيلينسكي يتعهد بالتحقيق

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكشف عن ملابسات اغتيال الرئيس السابق لبرلمان بلاده أندري باروبي، بالرصاص، في لفيف غربي أوكرانيا.

وندّد زيلينسكي بتلك الجريمة ووصفها بأنها "جريمة قتل فظيعة"، متعهّدا بفتح تحقيق للكشف عن ملابساتها التي ما زالت مجهولة.

وكانت الشرطة الأوكرانية أعلنت عن إطلاق نار وقع في لفيف السبت.

وقالت قوى الأمن إن الضحية وهي "شخصية عامة وسياسية معروفة جدّا توفّيت في موقع الحادثة متأثّرة بجراحها".

وأوضح الرئيس الأوكراني في وقت لاحق أن تلك الشخصية هي النائب أندري باروبي الذي تولّى رئاسة البرلمان من 2016 إلى 2019.

وكان باروبي قد شارك في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها أوكرانيا تأييدا لإنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وعرفت بـ"الثورة البرتقالية" أوّلا في 2004، ثمّ التجمّعات في ساحة ميدان سنة 2014.