logo
العالم

اغتيال الرئيس السابق لبرلمان أوكرانيا.. وزيلينسكي يتعهد بالتحقيق

اغتيال الرئيس السابق لبرلمان أوكرانيا.. وزيلينسكي يتعهد بالتحقيق
الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني أندري باروبيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 12:05 م

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكشف عن ملابسات اغتيال الرئيس السابق لبرلمان بلاده أندري باروبي، بالرصاص، في لفيف غربي أوكرانيا.

وندّد زيلينسكي بتلك الجريمة ووصفها بأنها "جريمة قتل فظيعة"، متعهّدا بفتح تحقيق للكشف عن ملابساتها التي ما زالت مجهولة.

وكانت الشرطة الأوكرانية أعلنت عن إطلاق نار وقع في لفيف السبت.

وقالت قوى الأمن إن الضحية وهي "شخصية عامة وسياسية معروفة جدّا توفّيت في موقع الحادثة متأثّرة بجراحها".

أخبار ذات علاقة

قصف روسي لمناطق في كييف

"نيويورك تايمز": بدء تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب اتفاق أوروبي

 وأوضح الرئيس الأوكراني في وقت لاحق أن تلك الشخصية هي النائب أندري باروبي الذي تولّى رئاسة البرلمان من 2016 إلى 2019.

وكان باروبي قد شارك في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها أوكرانيا تأييدا لإنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وعرفت بـ"الثورة البرتقالية" أوّلا في 2004، ثمّ التجمّعات في ساحة ميدان سنة 2014.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC