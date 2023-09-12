بوتين: جنينا ضعف الأموال التي جمّدها الغرب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده جنت ضعف الأموال التي جمّدها الغرب، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الـ24 من شباط/فبراير عام 2022.
وأدت العقوبات الغربية على روسيا إلى "تجميد 300 مليار يورو" من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم.
وبالإشارة إلى الأموال التي يُجمّدها الغرب، قال بوتين: "هذه ليست أموالي، هذه أموال شركاتنا ورجال أعمالنا"، مضيفًا: "لقد جمّدوا احتياطاتنا من الذهب والعملات الأجنبية.. لقد جنينا ضعفها".
وأكد خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "إن الأمر لا يكمن في الـ300 مليار"، بالإشارة إلى مجموع ما يجمّده الغرب من أصول روسية، منوهًا إلى أن "الأمر يكمن في انهيار مصداقية من يقوم بذلك، يدمرون الثقة بهم".
وأوضح أن "الأشخاص الذين فعلوا ذلك، ويفعلون ذلك لا يفهمون التبعات السلبية على أنفسهم ولا يقيمونها حتى الآن"، مؤكدًا أن "هذا ذنبهم أن عواقب سلبية ستلحق بهم لا محال وهي تقترب، لم نسعَ إلى ذلك، لكن هذه آلية واقعية".
وتساءل بوتين "عمّن سيقود تقييد التعامل بالدولار؟"، مستدركًا حديثه بالقول: "إلى أن تفكر كل الدول بتشكيل أدواتها الخاصة، وتشكيل أنظمة تداول جديدة".
وبين "أن التفكير في جدوى حفظ أموالها ومدخراتها في الولايات المتحدة وأوروبا"، متسائلًا: "هل يجدر بها استثمار مدخراتها في الأوراق الثمينة لهذه الدول؟.. أنا أؤكد لكم، أنا أعلم أن هذا يحدث بالتأكيد".