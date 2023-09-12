بوتين: جنينا ضعف الأموال التي جمّدها الغرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده جنت ضعف الأموال التي جمّدها الغرب، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الـ24 من شباط/فبراير عام 2022.

وأدت العقوبات الغربية على روسيا إلى "تجميد 300 مليار يورو" من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم.

وبالإشارة إلى الأموال التي يُجمّدها الغرب، قال بوتين: "هذه ليست أموالي، هذه أموال شركاتنا ورجال أعمالنا"، مضيفًا: "لقد جمّدوا احتياطاتنا من الذهب والعملات الأجنبية.. لقد جنينا ضعفها".