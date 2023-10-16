تقرير يحذر من عواقب "السياسة الإجرامية" لإسرائيل في غزة

حذر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية نشرته، اليوم الإثنين، من تدهور الأوضاع في غزة وعواقب ما وصفته منظمات حقوقية بالسياسة الانتقامية الإجرامية التي تنتهجها إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إنه لا يمكن الاستهانة بمشاعر الأذى التي يشعر بها الإسرائيليون، مؤكدة أن المبالغة في رد الفعل العسكري لن تؤدي إلا إلى تعميق الكراهية بينهم وبين الفلسطينيين.

وأضافت أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجوم المروع الذي شنته حماس على الإسرائيليين، حيث أدت دورة العنف هذه إلى عواقب وخيمة على المدنيين في قطاع غزة، فقد تم استهداف منشآت الأمم المتحدة، وتعرضت مرافق الأمم المتحدة لإطلاق النار، وقُتل صحفيون، وقُصفت المستشفيات.