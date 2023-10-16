تقرير يحذر من عواقب "السياسة الإجرامية" لإسرائيل في غزة
حذر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية نشرته، اليوم الإثنين، من تدهور الأوضاع في غزة وعواقب ما وصفته منظمات حقوقية بالسياسة الانتقامية الإجرامية التي تنتهجها إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إنه لا يمكن الاستهانة بمشاعر الأذى التي يشعر بها الإسرائيليون، مؤكدة أن المبالغة في رد الفعل العسكري لن تؤدي إلا إلى تعميق الكراهية بينهم وبين الفلسطينيين.
وأضافت أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجوم المروع الذي شنته حماس على الإسرائيليين، حيث أدت دورة العنف هذه إلى عواقب وخيمة على المدنيين في قطاع غزة، فقد تم استهداف منشآت الأمم المتحدة، وتعرضت مرافق الأمم المتحدة لإطلاق النار، وقُتل صحفيون، وقُصفت المستشفيات.
وأشارت الصحيفة إلى اعتراف إسرائيل أيضًا بضرب أهداف دون أي تحذير.
وعزت الصحيفة إلى منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية أن القصف والحصار الإسرائيلي يرقيان إلى مستوى "سياسة انتقامية إجرامية".
حكم بالإعدام
ومع الغزو البري الوشيك، فر العديد من الفلسطينيين من منازلهم استجابة لمطالبة إسرائيل بأن يتحرك الفلسطينيون في الشمال إلى جنوب مجرى نهر وادي غزة، إلا أن معظم مستشفيات غزة تقع في الشمال، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى القول بأن الأمر بمثابة "حكم بالإعدام" على المرضى.
بدوره، قال جان إيجلاند، أمين المجلس النرويجي للاجئين، إنه دون ضمانات السلامة أو العودة، فإن أمر الإخلاء "سيكون بمثابة جريمة حرب تتمثل في النقل القسري".
وشددت الصحيفة على أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، حيث يسمح القانون الدولي باستخدام القوة الضرورية والمتناسبة في الدفاع عن النفس، فيما لا يسمح بالعقاب الجماعي.
ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقر في وقت سابق، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا علاقة لهم بالمذابح.
كما أكد بايدن أنه "لا ينبغي أن يكون من الصعب إدانة حماس ووصف أفعالها بأنها شريرة، في حين ندين أيضاً جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، لاسيما أنه قُتل عدد من الفلسطينيين في غزة في أسبوع واحد أكثر مما قُتل خلال الأسابيع الستة من الحرب في عام 2014. ونحو نصفهم من النساء والأطفال".
وحذرت الصحيفة من أن الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة، ولاسيما أن حزب الله يقصف الحدود الشمالية لإسرائيل.
بدورها، تقول صحيفة "هآرتس"، إن "المستوطنين يحاولون جر إسرائيل إلى الحرب في الضفة الغربية".
وأكدت "الغارديان" أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار، حيث يتعين على حماس أن تفرج عن الرهائن، وإلا فإنها ستواجه القضاء على قيادتها بتكلفة بشرية فادحة، حيث من المحتمل أن تستخدم إسرائيل من القوة ما هو مطلوب للتعامل مع التهديد الذي تشكله.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن من الأهمية بمكان أن يتم بذل الجهود لتحسين طرق جديدة أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين للتعايش السلمي، مؤكدة أن الوقت والدبلوماسية أفضل أمل لمستقبل أكثر استقرارا وسلاما في المنطقة.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية