بعد قصف بلدات جنوبية.. حالة ترقب تسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من الترقب، بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس خراج بلدات كفرشوبا وكفرحمام ومزرعة حلتا في جنوب لبنان، إذ سقطت على تلك البلدات أكثر من 15 قذيفة من عيار 155 ملم.

وسبق عمليات القصف إطلاق صاروخ واحدٍ على الأقل من الأراضي اللبنانية في محلة "بسطرة" في كفرشوبا باتجاه إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت قرب الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية".

وقال أدرعي: "ردًّا على ذلك يقوم جيش الدفاع حاليًّا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان".

وسبق توضيحات أدرعي، إعلان الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم رصد تحركات غير عادية على جانب من الحدود مع لبنان.

وقال الجيش إنه "على علم بوقوع انفجار على الجانب اللبناني من الحدود بالقرب من قرية الغجر".

بدورها، أعلنت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان أنها رصدت بُعيد الساعة الثامنة صباحًا انفجارات قريبة من "المجيدية" في جنوب لبنان.