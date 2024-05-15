"فايننشال تايمز": إيران تمهد الطريق بهدوء أمام المرشد الأعلى القادم

وتقول الصحيفة إن ذلك كان واضحًا في الانتخابات الأخيرة لمجلس الخبراء، حيث صوَّت الإيرانيون على كبار رجال الدين الذين سينضمون إلى المجلس المؤلف من 88 مقعدًا فيما امتنعت شخصيات بارزة مؤيدة للإصلاح عن المشاركة أو واجهت حظرًا.

ويقول محللون إن مثل هذه التحولات في النفوذ كانت جزءًا من أساس دقيق لانتقال السلطة، ما يضمن التزام الزعيم التالي بالمسار الثابت "ودعم إرث خامنئي المقدس."

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين المحافظين قوله: "بالمعنى الحقيقي للكلمة، خامنئي هو مجاهد متدين، وسيقف ضد كل من يعتقد أنه ينحرف عن المسار الثوري أو قد يحاول المصالحة مع الولايات المتحدة".

وفي حين أن مجلس الخبراء سيظل هو الكيان الرسمي المسؤول عن اختيار الزعيم المقبل، فإن المحللين يشككون في ما إذا كان مثل هذا القرار البالغ الأهمية سيترك فقط لمجموعة من كبار رجال الدين في إيران وكثير منهم في الثمانينات أو حتى التسعينات من العُمر.

وتحدثت الصحيفة عن نفوذ متوقع قد تمارسه مؤسسات أخرى في إيران بما في ذلك الحكومة والسلطة القضائية والبرلمان، لكنها شددت على أنه من المتوقع أن يتمتع الحرس الثوري الإيراني، باعتباره المؤسسة الأساسية والأقوى في البلاد، بأعلى مستوى من التأثير في هذه العملية.

وتؤكد الصحيفة أن التوسع الكبير للحرس الثوري في الداخل والخارج أدى إلى تشبيه المراقبين الغربيين له بـ "دولة داخل الدولة" - مركزية السلطة التي جاءت على حساب المؤسسات التقليدية مثل رجال الدين."

لكن في المقابل يدرك هؤلاء بأن المؤسسة الدينية تظل المصدر الرئيس للشرعية الدينية للنظام السياسي في إيران وحكامها، ويقول المحللون إن أي توترات من غير المرجح أن تندلع إلى العلن.

وتشدد الصحيفة على أنه لن يكون هناك أي شخصيات بارزة في مجلس الخبراء المقبل لتحدي نفوذ الحرس الثوري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني سابق قوله "من المتوقع أن يكون الرئيس إبراهيم رئيسي هو الشخصية البارزة في المجلس المقبل وحتى لو لم يكن له تأثير كبير".

وتابع: "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الحرس الثوري سيحافظ على المسار الحالي أم سيقود البلاد نحو تحول كبير".

مرشحان محتملان

وتقول الصحيفة إنه وداخل الدوائر الخاصة فقد تم ذكر اسمين منذ فترة طويلة كمرشحين محتملين لمنصب المرشد الأعلى المقبل.

الأول هو الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي برز بين أسلافه نظرًا لولائه غير المشروط لخامنئي.

وتدير حكومته الشؤون اليومية للجمهورية، لكن "رئيسي" امتنع أيضًا عن تحدي الحرس الثوري في سياساته الإقليمية، خاصة في ظل الحرب الحالية بين حماس وإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

ويرى البعض أن الرئاسة كانت فخًا نصبه منافسوه المتشددون، دفع "رئيسي" إلى تولي هذا المنصب في وقت كانت فيه البلاد تتصارع مع العديد من التحديات، ما قد يحول دون صعوده إلى منصب القيادة.

أما الاسم الآخر الذي تم الحديث عنه كخليفة محتمل هو نجل خامنئي مجتبى.

وتقول الصحيفة إن مجتبى البالغ من العمر ٥٤ عامًا لا يتمتع بشهرة عامة كبيرة، لكنه أصبح هدفًا للمتظاهرين منذ الاضطرابات التي اندلعت العام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وقال المتظاهرون إن الانتخابات تم تزويرها ضد المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي كانت لتمهيد الطريق أمام مجتبى لخلافة والده.

ويدعم المطلعون داخل دائرة خامنئي، الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات المحتملة في مصالحهم، يدعمون مجتبى، ويتوقعون أن قيادته لن تحقق تغييرات كبيرة.

ويشير أنصاره إلى أنه رجل دين رفيع المستوى وأكثر من مؤهل ليكون مرشحًا للمنصب الأعلى في حد ذاته.

وتشدد الصحيفة على أنه وعلى الرغم من أن القيادة العليا تخطط بهدوء للخلافة، إلا أن العديد من العناصر غير المعروفة - بدءًا من قوة الاقتصاد إلى الاستقرار الأوسع في الشرق الأوسط - يمكن أن تغير هذه الحسابات، لكن العداء المتزايد داخل إيران تجاه قادة النظام يشكل أيضًا أحد الاعتبارات المهمة.

وشددت الصحيفة على أن كيفية رد فعل الشباب الإيراني على الزعيم الجديد أمر محفوف بعدم اليقين فهم يميلون إلى تأييد الإصلاح، ويرون أن المؤسسات الرئيسة في إيران تعاني من مشاكل، وأن مستويات الفساد المرتفعة لا تطاق.

وخلال احتجاجات 2022، ركز الشباب عدوانهم على خامنئي والحرس الثوري ورجال الدين، وقاموا أحيانًا بخلع عمائمهم في الشوارع.

وأعرب عالم اجتماع إيراني يدعى مصطفى مهرين، على شاشة التلفزيون الرسمي، عن أن جزءًا كبيرًا من الأمة الإيرانية يتطلع إلى حياة طبيعية، منفصلة عن أيديولوجية النظام وتدخلاته.