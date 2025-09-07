احتراق مبنى للحكومة الأوكرانية في كييف إثر هجوم روسي (فيديو)

قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو، الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إن حريقًا اندلع في مبنى الحكومة بمنطقة "بيشيرسكي" في كييف إثر هجوم روسي على المدينة.

وذكر ناشطون وصحفيون أوكرانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قال إن العاصمة الأوكرانية هوجمت ليلًا؛ ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، بينهم طفل عمره عام واحد.

وأفاد شهود برؤية دخان كثيف يتصاعد من المبنى الرئيسي للحكومة الأوكرانية، وفق ما ظهر في مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها المسلحة تمكنت من "القضاء على نحو 1340 عسكريًّا أوكرانيًّا" في عمليات على مختلف محاور القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان، لها إلى استهداف سلاح الجو والمدفعية قوات أوكرانيا في 142 منطقة على خطوط القتال، إضافة لإسقاط 160 طائرة أوكرانية مسيرة خلال يوم واحد.

وذكر البيان أن قوات أسطول البحر الأسود الروسية دمَّرت زورقًا مسيرًا سريعًا تابعًا لقوات أوكرانيا. كما دمرت الدفاعات الجوية 5 قنابل جوية موجهة.

أخبار ذات علاقة لأول مرة في التاريخ.. أوكرانيا تشيد مصنعاً للسلاح على الأراضي الدنماركية

وبحسب "سبوتنيك"، قالت الوزارة: "قامت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحَرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق موغريكا وميروبول وبروليتارسكوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

وأضافت: "على محور خاركوف، دحرت القوات الروسية وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك".