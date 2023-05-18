إيران تجدد مطالبة أفغانستان بـ"حقوقها" من نهر هلمند

وقال رئيسي "نذكّر حكام أفغانستان بضرورة إعطاء حقوق الناس في سيستان وبلوشستان من مياه نهر هلمند (كما يعرف بالفارسية) في أسرع وقت"، داعيًا إلى أخذ التحذير "على مَحمل الجد".

وينبع النهر من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. وكانت مياهه تستخدم لريّ المناطق الزراعية في محافظة سيسستان-بلوشتان.

وأبرمت إيران وأفغانستان اتفاقًا في العام 1973 حول تقاسم مياه النهر التي شكّلت مصدر توتر لعقود، يتاح بموجبه للجمهورية الإسلامية استخدام 850 مليون متر مكعب سنويًّا. وتؤكد طهران أن كابول لا تحترم هذه الحصة.

وتطرق رئيسي إلى تأكيدات من مسؤولين أفغان بانخفاض مستوى مياه بحيرة هامون كتبرير لوقف تدفق مياه النهر إلى أراضي إيران، مؤكدًا أنه يجب على "حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع"، معتبرًا أنه في حال تأكد ذلك "فلن يكون لإيران أي تعليق بعدها".