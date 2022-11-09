"فوكس نيوز": الجيش الأوكراني عاجز عن إسقاط "جميع" المسيرات الإيرانية

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير من كييف، إن الطائرات المسيرة الإيرانية التي يطلق عليها "كاميكازي" الانتحارية تزرع الرعب في أوكرانيا، وإن الجيش لا يزال غير قادر على إسقاط جميع الطائرات المهاجمة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري أوكراني قوله إن "الدرون" لا تعتبر أخطر سلاح يستخدمه الجيش الروسي في أوكرانيا لكنها "من أكثرها رعبا".

وأضاف "هذه الطائرات تحدث الكثير من الضوضاء.. مثل جزازة العشب أو الدراجة البخارية.. ومع ذلك يمكن إرسالها من على بعد ألف ميل أو أكثر".

وذكر أن "هذه الطائرات دون طيار خطيرة للغاية بالنسبة لنا، إنها تسبب الكثير من الضرر"، لافتا إلى أن هناك درونات إيرانية أكبر قادرة على حمل قنابل وأجهزة توجيه.

وأوضح أن "الطائرة الصغيرة هي التي نركز عليها ويطلق عليها اسم شاهد 136... وهذه الطائرة مصنوعة من الألياف الزجاجية الرخيصة ومطلية باللون الرمادي الباهت.. هي من النوع الذي نشاهده بيد عشاق الطائرات الصغيرة وهم يطيرونها في حديقة".

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن الأوكرانيين أصبحوا ماهرين في إسقاط تلك الطائرات بأنظمة الدفاع الجوي وفي بعض الأحيان ببنادق آلية.

وقال الضابط الأوكراني "المشكلة أنه يتم إرسال مئات إن لم يكن الآلاف من هذه الطائرات دون طيار الرخيصة نسبيًا من قبل إيران إلى روسيا.. الخوف، كما ذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أخيرا هو من (الهجمات الجماعية) أي أن دزينة منها تطبق على هدف محدد.. وحتى لو تم إسقاط 11، يمكن لواحدة فقط أن تدمر كل شيء.. لا أعتقد أن نظام الدفاع الجوي سيكون قادرًا على التعامل مع هذه المشكلة".