مسؤول أوكراني: روسيا تقصف صوامع حبوب في أوديسا

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن الصواريخ الروسية أصابت صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا؛ مما أسفر عن إصابة شخصين.

وأضاف الحاكم على تطبيق المراسلة "تيليغرام": "للأسف تم قصف صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في منطقة أوديسا. لقد دمر العدو 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير".

والهجوم الجديد على أوديسا هو سلسلة من هجمات روسية على المدينة الواقعة على البحر الأسود، والتي بدأت بعد انسحاب موسكو من اتفاقية البحر الأسود للحبوب قبل 4 أيام.

وتقول موسكو إنها لن تشارك في اتفاق الحبوب الذي أُبرم قبل عام إذا لم يوفر شروطا أفضل لمبيعاتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وكان الجيش الروسي هدد أنه سيعتبر جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية اعتبارًا من أمس الخميس، ناقلات محتملة للشحنات العسكرية، وسيعتبر الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أطرافا في الصراع مع الجانب الأوكراني.

كما قال إنه أعلن أجزاء من البحر الأسود غير آمنة.

وردت كييف، الخميس، بإعلان إجراءات مماثلة، قائلة إنها ستعتبر السفن المتجهة إلى روسيا أو الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا ناقلات للأسلحة.

ووصفت واشنطن تهديد روسيا بأنه إشارة إلى أن موسكو قد تهاجم سفنا مدنية. لكن سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف ذكر أن بلاده لا تعتزم مهاجمة سفن مدنية في البحر الأسود.