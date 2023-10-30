لجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية تبحث "تهديد الإرهاب"

وشهدت لندن وغيرها من المدن الكبرى في بريطانيا مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، في حين نظمت جماعات يهودية وقفات ليلية تضامنًا مع من احتجزتهم حماس.

وقال وزير التعليم العالي "روبرت هالفون" لمحطة (تايمز راديو) "علينا أن نتأكد من أن الأنظمة البريطانية آمنة ومأمونة من تهديد الإرهاب مثلما تفعل الحكومة دائمًا".

ويقيِّم جهاز المخابرات البريطاني "إم.آي5" التهديد الذي يشكّله الإرهاب على البلاد حاليًّا عند مستوى كبير، بما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح.

وهناك مستويان أعلى للتهديد، وهما شديد الذي يعني أن وقوع هجوم هو أمر مرجح جدًّا، وخطير الذي يعني أن وقوع هجوم أمر مرجّح جدًّا في المستقبل القريب.