الشرطة تحرس "النصب التذكاري" في يوم احتجاج تضامني مع الفلسطينيين
الشرطة تحرس "النصب التذكاري" في يوم احتجاج تضامني مع الفلسطينيين رويترز

لجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية تبحث "تهديد الإرهاب"

تعقد بريطانيا اجتماعًا للجنة الطوارئ التابعة للحكومة (كوبرا)، اليوم الاثنين، لبحث المخاطر الأمنية الداخلية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وتزايدت وقائع مرتبطة بمعاداة السامية ورُهاب الإسلام في بريطانيا منذ هجوم شنَّه مسلحون من حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما تلاه من هجمات إسرائيلية انتقامية على قطاع غزة.

الشرطة تحرس "النصب التذكاري" في يوم احتجاج تضامني مع الفلسطينيين
100 ألف متظاهر يجوبون لندن تضامنًا مع غزة

وشهدت لندن وغيرها من المدن الكبرى في بريطانيا مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، في حين نظمت جماعات يهودية وقفات ليلية تضامنًا مع من احتجزتهم حماس.

وقال وزير التعليم العالي "روبرت هالفون" لمحطة (تايمز راديو) "علينا أن نتأكد من أن الأنظمة البريطانية آمنة ومأمونة من تهديد الإرهاب مثلما تفعل الحكومة دائمًا".

ويقيِّم جهاز المخابرات البريطاني "إم.آي5" التهديد الذي يشكّله الإرهاب على البلاد حاليًّا عند مستوى كبير، بما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح.

وهناك مستويان أعلى للتهديد، وهما شديد الذي يعني أن وقوع هجوم هو أمر مرجح جدًّا، وخطير الذي يعني أن وقوع هجوم أمر مرجّح جدًّا في المستقبل القريب.

بريطانيا
طوفان الأقصى
حرب غزة

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