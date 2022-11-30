الشيوخ الأمريكي يقرّ قانونًا يحمي زواج المثليين في سائر البلاد

وفور إقرار النصّ في مجلس الشيوخ، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنّه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين قانون احترام الزواج، فإنّ الولايات المتّحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحبّ هو الحبّ، ويجب أن يكون للأمريكيين الحقّ في الزواج من الشخص الذي يحبّونه".