الشيوخ الأمريكي يقرّ قانونًا يحمي زواج المثليين في سائر البلاد
بايدن معلّقًا: الحب هو الحب ويجب منح الأمريكيين حق الزواج بالشخص الذي يحبّونه
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء بأغلبية 61 صوتاً مقابل 36 قانوناً يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحقّ كما فعلت مع الإجهاض.
الحب هو الحب ويجب منح الأمريكيين الحق بالزواج بالشخص الذي يحبّونه
جو بايدن
وفور إقرار النصّ في مجلس الشيوخ، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنّه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين قانون احترام الزواج، فإنّ الولايات المتّحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحبّ هو الحبّ، ويجب أن يكون للأمريكيين الحقّ في الزواج من الشخص الذي يحبّونه".
وبإقراره في مجلس الشيوخ سيعود مشروع القانون مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر يتوقّع حصوله بسرعة، قبل أن يُحال إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً.