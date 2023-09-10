نتنياهو يسعى لإرجاء قانون بن غفير بشأن "زيارات الأسرى"

ذكرت تقارير إسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل تنفيذ قرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية.

وفي الوقت الذي قالت فيه التقارير إن هذا القرار يأتي تجنبًا للتصعيد في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية، نفى مكتب بن غفير ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب نتنياهو بشأن قرار التأجيل.

وقال مكتب بن غفير، في بيان، إنه "خلافًا لما ورد من تقارير إعلامية، فإن قرار الوزير بن غفير، القاضي بتقليص الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يتمتع بمكانة قانونية ثابتة وقائمة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق خلال المناقشة على أن يحيل مكتب رئيس الحكومة الموضوع إلى المستشارة القضائية للحكومة لتفصل في النزاع المتعلق بزيارات الأسرى".

بدوره، رد مكتب نتنياهو على بيان بن غفير، وقال: "القرار المتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال) سيتخذ حصرًا بواسطة رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)"، علمًا أن "الكابينيت" سينعقد يوم الثلاثاء المقبل.