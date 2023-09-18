مساعدات أوروبية لتركيا وإيطاليا ورومانيا لمواجهة آثار الكوارث

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على مساعدات إلى إيطاليا ورومانيا وتركيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.8 مليون يورو؛ لمواجهة آثار الكوارث.

وجرى تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات لتركيا، لدعمها في معالجة تبعات كارثة الزلزال، التي وقعت في شباط/فبراير الماضي.

فيما سيتم منح 33.9 مليون يورو إلى رومانيا التي تعرضت لموجة جفاف عام 2022، و 20.9 مليون يورو إلى إيطاليا، حيث تسببت الفيضانات بدمار في أيلول/سبتمبر العام الماضي.

وستمنح تلك المساعدات، التي ستتم تغطيتها من القسم المخصص من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتضامن والمساعدات الطارئة، بعد الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.