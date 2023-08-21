وسط انتقادات بسبب "الاستجابة البطيئة".. بايدن يتوجه إلى هاواي لمعاينة الدمار

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل إلى هاواي، الإثنين، بعد نحو أسبوعين على اشتعال حرائق ضخمة أجّجتها رياح عاتية في ماوي؛ ما أسفر عن سقوط 114 قتيلاً على الأقل. وتهدف زيارة بايدن إلى معاينة الدمار الناجم عن حرائق الغابات الأخيرة، ولقاء الناجين، والردّ على الانتقادات التي وُجّهت لحكومته بسبب استجابتها البطيئة للكارثة.

ويتوقع أن يقوم بايدن بجولة في مروحية لتفقد الأضرار يليها إعلان عن تمويل إضافي لعمليات الإغاثة وتعيين منسّق للاستجابة الفدرالية.

"زيارة متأخرة"

وأشار البعض، بمن فيهم ناجون من الحرائق في ماوي وبعض الجمهوريين الساعين لمواجهة بايدن في انتخابات العام المقبل الرئاسية، إلى أنّ المساعدات الفدرالية كانت غير كافية وتفتقر إلى التنظيم.

واعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب أنّه من "المعيب" أنّ خلفه لم يستجب بشكل أسرع. لكن ناطقين باسم البيت الأبيض أكّدوا أنّ بايدن أجّل زيارته إلى الجزيرة المنكوبة حرصاً منه على عدم تشتيت انتباه المسؤولين وعناصر الإنقاذ العاملين على الأرض.

وأفادت ديان كريسويل من "الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ" شبكة "أيه بي سي" الأحد أنّه بزيارته هاواي سيكون بإمكان بايدن "معاينة الدمار الكامل والتامّ الذي شهدته هذه المدينة، والتحدّث إلى الناس وسماع روايتهم ومنحهم بعض الأمل والطمأنينة إلى أن الحكومة الفدرالية ستقف إلى جانبهم".

وقال بايدن الذي توجّه إلى هاواي من نيفادا حيث كان يقضي إجازة في بيان: "أعرف أنّ شيئاً لا يمكنه الحلول مكان فقدان أحد ما. سأبذل كلّ ما في وسعي لمساعدة ماوي على التعافي وإعادة البناء بعد هذه المأساة".

بطء شديد

ويشير سكّان ماوي إلى أنّ عمليات العثور على أحبائهم وتحديد هويات الجثث التي يتمّ انتشالها تسير ببطء شديد، منتقدين استجابة الحكومة المتأخرة. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "ستار أدفرتايزر" في هونولولو إلى أنه بالتالي "لا يمكن ضمان أن يتم استقبال بايدن بحفاوة في بعض الأوساط في ماوي".

وبينما مشّطت فرق البحث حوالي 85 في المئة من منطقة البحث فإن استكمال العمل في المناطق المتبقية قد يستغرق أسابيع، وفق ما قال حاكم هاواي جوش غرين لشبكة "سي بي إس"، موضحاً أنّ حرارة الحريق الشديدة تعني أنّ استعادة بعض الرفات "بشكل ذو معنى" سيكون أمراً مستحيلاً.

وأقرّت كريسويل بأنّ العملية قد تمضي ببطء إلى درجة تدفع للإحباط، لكنها أكّدت أنّ الحكومة أرسلت خبراء من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية؛ للمساعدة في عملية التعرّف على الجثث.