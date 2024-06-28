بين "التمتمة والتشدق".. مناظرة بايدن وترامب "90 دقيقة من الألم"

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مناظرة الرئيس الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، بأنها كانت "تسعين دقيقة من الألم تمتم فيها بايدن كثيرًا وتشدق ترامب أكثر".

وكما كان متوقعًا، بحكم كره الرجلين الشديد لبعضهما البعض، بدأت المناظرة دون مصافحة أو ترحيب ثم ازدادت الأمور سوءًا مع كل سؤال يطرحه المحاورون.

وبحسب الصحيفة، فإن المواجهة كانت بين بايدن، الرئيس الذي يحتاج إلى إقناع الأمريكيين بأن الأمور أفضل من الذي يعتقدونه في الداخل والخارج، وعلى الجهة الأخرى ترامب، الذي أدين جنائيًا ولعب دورًا رئيسيًا في هجوم غير مسبوق على مقر الحكومة في البلاد.

وأشارت إلى أن ترامب كان متحدثًا أفضل كالعادة، وحاول "بشجاعة" تحقيق أقصى استفادة من "سجله السيئ".

وأضافت "واشنطن بوست" أن بايدن كان لديه مهمة أكثر صعوبة بالنظر إلى ما تقوله استطلاعات الرأي عن مشاعر الأمريكيين، مؤكدة أن الرئيس، البالغ من العمر 81 عامًا، لم يكن في قمة مستواه.

وتطرقت الصحيفة إلى محاور لافتة تخللت المناظرة، تعلقت بـ"النظر إلى الوراء في كثير من الأحيان أكثر من الأمام"، وتناولت أسئلة منها: من أشرف على اقتصاد أفضل خلال فترة ولايته؟ ومن كان مسؤولاً عن التضخم؟ وفي عهد من قُتل المزيد من الجنود الأمريكيين أثناء القتال في الخارج؟