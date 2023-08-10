روسيا: إنشاء مركز لمايكروسوفت في كازاخستان يخدم المخابرات الأمريكية
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، إن إنشاء مركز إقليمي لشركة مايكروسوفت الأمريكية في كازاخستان "هدفه خدمة أجهزة الاستخبارات الأمريكية".
وأضاف غالوزين في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية: "ليس لدينا أدنى شك في أن إنشاء مركز اقليمي مرتبط مع دول الاتحاد السوفيتي السابق يتم تنفيذه في المقام الأول لخدمة واشنطن". وتابع: "الهدف هو جعل هذه البلدان مرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات التي تسهل على أجهزة المخابرات الأمريكية القيام بأنشطتها الاستخبارية".
واعتبر، أن "وعود الغربيين غالبًا ما تتحول إلى عبودية سياسية بما في ذلك المجال الرقمي"، على حد وصفه.
واضاف أن "هناك العديد من الأمثلة، عندما استخدم عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيون والأوروبيون تطويرهم للتكنولوجيا على حساب المصالح القومية للعديد من الدول".
وحثَّ المسؤول الروسي، دول الاتحاد السوفيتي السابق، على ضرورة أن "تحدد كل دولة درجة التهديد الذي يشكله هذا المشروع على سيادتها الرقمية".
وقال "نحذر وسنواصل تحذير أصدقائنا في رابطة الدول المستقلة من العواقب السلبية للتعاون مع هذه الشركات".