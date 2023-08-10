روسيا: إنشاء مركز لمايكروسوفت في كازاخستان يخدم المخابرات الأمريكية

واعتبر، أن "وعود الغربيين غالبًا ما تتحول إلى عبودية سياسية بما في ذلك المجال الرقمي"، على حد وصفه.

واضاف أن "هناك العديد من الأمثلة، عندما استخدم عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيون والأوروبيون تطويرهم للتكنولوجيا على حساب المصالح القومية للعديد من الدول".

وحثَّ المسؤول الروسي، دول الاتحاد السوفيتي السابق، على ضرورة أن "تحدد كل دولة درجة التهديد الذي يشكله هذا المشروع على سيادتها الرقمية".

وقال "نحذر وسنواصل تحذير أصدقائنا في رابطة الدول المستقلة من العواقب السلبية للتعاون مع هذه الشركات".