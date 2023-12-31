مقتل 11 بهجوم مسلحين على قريتين في النيجر
قُتل 11 شخصا نهاية الأسبوع في هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم جهاديون على قريتين قرب حدود النيجر مع بوركينا فاسو، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية الأحد.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "إرهابيين على متن العديد من الدراجات النارية اقتحموا قريتي أمارا ولودجي على بعد 30 كم جنوب شرق بانكيلاري وهاجموا مواطنين مسالمين وقتلوا 11 شخصا".
وبحسب الوزارة، جاءت الهجمات في وقت شنت فيه قوات الأمن والدفاع النيجرية الجمعة، "عدة هجمات جوية برية أدت للقضاء على قنوات الاتصال التابعة للمسلحين"، مضيفة أن "جنديا قتل وجُرح خمسة آخرون الجمعة في انفجار لغم لدى مرور مركبتهم في أورو غويلادجو على بعد 70 كم عن نيامي".
ويتولى مجلس عسكري السلطة في النيجر منذ تموز/يوليو عقب انقلاب.
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر قال زعيم المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني إن "الوضع الأمني يعود تدريجيا إلى طبيعته بفضل نجاحات عدة للجيش في وقف الاضطرابات".
ووفقا لمصادر عسكرية ومحلية، شهدت الأسابيع القليلة الماضية هدوءا في منطقة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، البلدين اللذين يحكمهما مجلسان عسكريان، بعد أن كانت في السابق عرضة لهجمات جهادية متكررة، وقتل ستة جنود في تلك المنطقة باشتباك مع جهاديين قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفي الشهر نفسه، قُتل 29 جنديا بهجوم غرب النيجر كان الأكثر فتكا منذ الانقلاب.