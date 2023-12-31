مقتل 11 بهجوم مسلحين على قريتين في النيجر

قُتل 11 شخصا نهاية الأسبوع في هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم جهاديون على قريتين قرب حدود النيجر مع بوركينا فاسو، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية الأحد.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "إرهابيين على متن العديد من الدراجات النارية اقتحموا قريتي أمارا ولودجي على بعد 30 كم جنوب شرق بانكيلاري وهاجموا مواطنين مسالمين وقتلوا 11 شخصا".

وبحسب الوزارة، جاءت الهجمات في وقت شنت فيه قوات الأمن والدفاع النيجرية الجمعة، "عدة هجمات جوية برية أدت للقضاء على قنوات الاتصال التابعة للمسلحين"، مضيفة أن "جنديا قتل وجُرح خمسة آخرون الجمعة في انفجار لغم لدى مرور مركبتهم في أورو غويلادجو على بعد 70 كم عن نيامي".