روسيا تتعهد بتقديم "وقائع وتقارير مثيرة" خلال جلسة مجلس الأمن المقبلة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري حول أوكرانيا، بمبادرة من روسيا، وفق ما أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة.

وكان قد تم في وقت سابق الإعلان عن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة حول أوكرانيا في يوم 13 كانون الثاني/ يناير.

وقال بوليانسكي على قناته في "تيليغرام": "لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل (على الرغم من أننا قمنا في اجتماعهم "المناهض لروسيا" بالرد بالحديث عن مواضيع غير مريحة لهم)".

فيما نقلت وسائل إعلام روسية عنه قوله: "سيتم خلال ذلك تقديم وقائع وتقارير مثيرة فعلًا".