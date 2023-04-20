نتنياهو يطالب بوقف الاحتجاجات في "يوم الذكرى"
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، السياسيين في حكومته وفي المعارضة بعدم تنظيم احتجاجات على خطته لتعديل النظام القضائي خلال إحياء الذكرى السنوية للجنود القتلى وضحايا هجمات المسلحين.
وفي الوقت نفسه، قال منظم الاحتفال بعيد الاستقلال الخامس والسبعين، الذي سيبثه التلفزيون من القدس وسيأتي بعد يوم واحد من "يوم الذكرى"، إن الكاميرات لن تصور أي شخص يحاول عرقلة الحدث.
واجتاحت شوارع إسرائيل مظاهرات غير مسبوقة منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو الائتلافية، التي تنتمي للتيار القومي الديني، تعديلات من شأنها أن تكبح جماح المحكمة العليا، يرى نتنياهو أن الهدف منها إحداث توازن بين دوائر الحكم، فيما يخشى منتقدوه من أنها تهدد استقلال القضاء.
ورغم أن نتنياهو أصدر أوامره في أواخر مارس آذار بوقف التشريع مؤقتا لإجراء مفاوضات للوصول لحل وسط، إلا أن الاحتجاجات استمرت وقد تلقي بظلالها على "يوم الذكرى" و"عيد الاستقلال" في البلاد اللذين يحلان في يومين متعاقبين من الأسبوع المقبل.
وفي مواجهة احتمال عرقلة الزيارات العائلية للمقابر العسكرية في يوم الذكرى، أصدر نتنياهو بيانا مصورا طالب فيه "بالسماح للعائلات الثكلى بإحياء ذكرى أحبائهم في صمت".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قُتل شقيقه الأكبر يوني وهو يقود عملية عنتيبي لتحرير رهائن: "خلال الأشهر الأخيرة، دار بيننا جدل مهم للديمقراطية. لكن خلال هذه الأيام، أطالب جميع المسؤولين العامين، من اليمين واليسار، بأن ينحوا الجدل جانبا".
وبعد حلول الظلام، ستُجهز المقبرة العسكرية في جبل هرتزل للاحتفال بيوم الاستقلال، وقال زعيم المعارضة من تيار الوسط يائير لابيد إنه سيقاطع ذلك الاحتفال. وكتب على تويتر: "أنتم (الحكومة) مزقتم المجتمع الإسرائيلي، ولن يخفي ذلك أي عرض وهمي بالألعاب النارية".
وأعلن مخرج الاحتفال موشيك أفيف أنه سيتم بث تسجيل من بروفات الحدث إذا ما عطله أعضاء من الجمهور الذين قال إنه سيتم تفتيشهم بحثا عن أي شيء يمكن استخدامه في عمل احتجاجي.
وأضاف أفيف في حديث لراديو الجيش الإسرائيلي: "نريد نقل رسالتنا الرئيسية وهي أن جوهر الحفل هو بث كل ما هو إيجابي وموحِد".