نتنياهو يطالب بوقف الاحتجاجات في "يوم الذكرى"

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، السياسيين في حكومته وفي المعارضة بعدم تنظيم احتجاجات على خطته لتعديل النظام القضائي خلال إحياء الذكرى السنوية للجنود القتلى وضحايا هجمات المسلحين.

وفي الوقت نفسه، قال منظم الاحتفال بعيد الاستقلال الخامس والسبعين، الذي سيبثه التلفزيون من القدس وسيأتي بعد يوم واحد من "يوم الذكرى"، إن الكاميرات لن تصور أي شخص يحاول عرقلة الحدث.

واجتاحت شوارع إسرائيل مظاهرات غير مسبوقة منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو الائتلافية، التي تنتمي للتيار القومي الديني، تعديلات من شأنها أن تكبح جماح المحكمة العليا، يرى نتنياهو أن الهدف منها إحداث توازن بين دوائر الحكم، فيما يخشى منتقدوه من أنها تهدد استقلال القضاء.