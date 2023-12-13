بايدن يثير الجدل بسخريته وأسلوبه مع مراسلي البيت الأبيض

وكان زيلينسكي قد التقى أيضا بزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، ورئيس البرلمان الجديد مايك جونسون.

ويعتبر تجاهل أسئلة مراسلي البيت الأبيض الحادثة الأبرز طيلة فترة رئاسة بايدن للولايات المتحدة؛ ففي عام 2021، أثناء مؤتمر صحفي، أخبر بايدن مراسلة قناة "سي إن إن" كيتلان كولينز، أنها قامت بعمل خاطئ حينما سألته سؤالاً عن بوتين "لم يعجب بايدن".

في العام ذاته، أجاب بايدن عن سؤال الصحفي كيلي أو دونيل، مراسل قناة "إن بي سي"، مستهزءا به بالقول "يبدو أن رقبتك آلمتك من طول الانتظار، لذا سأجيب عن تساؤلك".

وفي العام الجاري، قام بايدن بتوبيخ الصحفي ستيفن نيلسون مراسل "نيويورك بوست" لطرحه "سؤالا غبيا" على حد وصف بايدن، حول مزاعم أنه تلقى المال من خلال تعاملات هانتر بايدن التجارية الأجنبية.

ويبدو أن بايدن انتهج سياسة تجاهل أسئلة الصحفيين والمراسلين في العديد من المناسبات في الأيام القليلة الماضية كلما حاولوا أن يسألوه عن المشاكل القانونية التي يعاني منها ابنه.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية