دا سيلفا يؤدي اليمين رئيسًا للبرازيل وسط إجراءات أمنية مشددة

ومن المقرر أن تبدأ المراسم في الكونغرس في الساعة الثالثة مساء الـ(18:00 بتوقيت غرينتش)، على أن يتوجه لولا بعدها لقصر بلانالتو لارتداء الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفًا من مؤيديه.

وتغلب لولا (77 عامًا) بفارق ضئيل على بولسونارو، في تشرين الأول/ أكتوبر، ليفوز بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة، وبعدما أمضى عامًا ونصف العام في السجن في اتهامات فساد أُسقطت لاحقًا.

وفي سنوات حكمه الماضية كرئيس ينتمي لحزب العمال خلال الفترة من 2003 إلى 2010، نجح القيادي النقابي السابق في إخراج ملايين البرازيليين من الفقر خلال طفرة في أسعار السلع الأولية دعمت الاقتصاد.

ويواجه الآن تحديا هائلا لتحسين اقتصاد البرازيل الذي يعاني من ركود وفي الوقت نفسه توحيد بلد أشاع فيه حكم بولسونارو حالة من الاستقطاب.