مسؤول رفيع لـ"إرم نيوز": ضم أوكرانيا للناتو خلال القمة الحالية مستبعد

استبعد مسؤول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، موافقة الحلف على ضم أوكرانيا، خلال قمته الحالية المقامة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وأعطت الموافقة التركية بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأمل لأوكرانيا، بأن تكون على قائمة الدول الأعضاء للحلف العسكري، الذي تنطلق قمته السنوية الثلاثاء.

ويشارك في اجتماع "الناتو" زعماء الدول الأعضاء، والشركاء الرئيسيون للحلف العسكري.

وبعد وصوله إلى فيلنيوس بوقت متأخر من مساء الإثنين، للمشاركة بأعمال القمّة، أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الضوء الأخضر لضم السويد للحلف العسكري، لكن الأمر ما زال بحاجة إلى موافقة البرلمان التركي.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب عن ثقته بأن يجد قادة الحلف خلال "قمّة فيلنيوس"، طريقًا لانضمام بلاده إلى "الناتو"، إلا أن مسؤولًا رفيع المستوى بالحلف رجح عدم اتخاذ قرار لضم كييف خلال القمّة الحالية.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن كلًا من البوسنة والهرسك وجورجيا وأوكرانيا أعلنت عن تطلعاتها لعضوية "الناتو"، لكنها بحاجة إلى أن "تُنجز الكثير من العمل"، بالإشارة إلى رفع قدراتها العسكرية وضمان الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة على دول الأعضاء تجاه الحلف.

وأشار إلى أن قرارات ستتخذ في "قمّة فيلنيوس"، لدعم أوكرانيا وتقريبها من "الناتو"، لكن ليس قبول عضويتها.

ورجّح المسؤول، "عدم ضم أوكرانيا إلى الحلف إلا بعد انتهاء الحرب" الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 من شهر شباط/ فبراير 2022.

وتُناقش القمّة قضايا متعددة، على رأسها انضمام السويد وأوكرانيا وآليات دعم الأخيرة.

كما تناقش سُبل مواجهة التهديدات والتحديات وتعزيز الردع لدى الحلف، إلى جانب تناول طرق التوسع في القدرات الإنتاجية للأسلحة والذخائر الحيوية، وعلاقات الحلف مع قائمة شركائه الرئيسيين.

ويضم "الناتو" في عضويته 31 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، كان آخرها فنلندا التي انضمت في نيسان/ أبريل الماضي.

وبالتزامن مع "قمّة الناتو"، تستضيف فيلنيوس "منتدى الناتو 2023"، الرامي إلى تعزيز فهم عام أفضل لسياسات الحلف وأهدافه وقراراته من خلال حلقات نقاش وجلسات تفاعلية مع مجموعة متنوعة من المعنيين.