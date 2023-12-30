بسبب زيادة تدفقات الهجرة.. "مذبحة صامتة" على الحدود الإيطالية الفرنسية

حذَّر تقرير إخباري فرنسي من أن الحدود الإيطالية الفرنسية تشهد أزمة متفاقمة، وصفها بـ"المذبحة المتواصلة والصامتة"، مع زيادة تدفقات المهاجرين عبر هذه النقطة الإستراتيجية المؤدية إلى شمال أوروبا.

وسلط التقرير الذي نشره موقع تلفزيون "أورونيوز" الضوء على الوضع عند نقطة العبور الغربية لإيطاليا نحو شمال أوروبا، حيث إن الزيادة في تدفقات الهجرة تضع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت الضغط.

وقال التقرير إن مدينة فينتيميليا الإيطالية، التي تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من الحدود الفرنسية، كانت مسرحًا لأزمة هجرة مستمرة منذ 8 أعوام، وفي العام 2015، أعادت فرنسا فرض الضوابط الداخلية على الحدود، ما حول المدينة إلى عنق زجاجة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول شمال أوروبا.

ووفق قواعد "شنغن"، يجب أن يكون هذا الإجراء "استثنائيًا" و"محدودًا زمنيًا" بشكل صارم، وقالت الحكومة الفرنسية إنها اتخذت هذا القرار ردًا على "التهديد الإرهابي"، وفق تعبيرها.