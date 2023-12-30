بسبب زيادة تدفقات الهجرة.. "مذبحة صامتة" على الحدود الإيطالية الفرنسية
حذَّر تقرير إخباري فرنسي من أن الحدود الإيطالية الفرنسية تشهد أزمة متفاقمة، وصفها بـ"المذبحة المتواصلة والصامتة"، مع زيادة تدفقات المهاجرين عبر هذه النقطة الإستراتيجية المؤدية إلى شمال أوروبا.
وسلط التقرير الذي نشره موقع تلفزيون "أورونيوز" الضوء على الوضع عند نقطة العبور الغربية لإيطاليا نحو شمال أوروبا، حيث إن الزيادة في تدفقات الهجرة تضع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت الضغط.
وقال التقرير إن مدينة فينتيميليا الإيطالية، التي تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من الحدود الفرنسية، كانت مسرحًا لأزمة هجرة مستمرة منذ 8 أعوام، وفي العام 2015، أعادت فرنسا فرض الضوابط الداخلية على الحدود، ما حول المدينة إلى عنق زجاجة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول شمال أوروبا.
ووفق قواعد "شنغن"، يجب أن يكون هذا الإجراء "استثنائيًا" و"محدودًا زمنيًا" بشكل صارم، وقالت الحكومة الفرنسية إنها اتخذت هذا القرار ردًا على "التهديد الإرهابي"، وفق تعبيرها.
ولفت التقرير إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قضت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن عمليات إرجاع المهاجرين من هذه النقطة غير قانونية، وأنها تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المهاجرين، لأن الشخص المعني يجب أن "تكون لديه فترة زمنية معينة لمغادرة أراضيه طوعًا".
وينقل التقرير معاناة المهاجرين عند هذه النقطة، وتعليقات نشطاء حقوقيين، حيث تمت إعادة حوالي 40 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام، فيما تقول المنظمات والجمعيات إن 90% من المهاجرين سيتمكنون من المغادرة عاجلًا أم آجلًا، وإن تشديد الضوابط لن يؤدي إلا إلى زيادة الخطورة عند عبور الحدود، إذ إنه منذ العام 2015، فقد حوالي 50 مهاجرًا حياتهم أثناء محاولتهم دخول فرنسا من إيطاليا.
ونقل التقرير عن المستشار القانوني لمنظمة "وي وورد" غير الحكومية، جاكوبو كولومبا، قوله: "إنها مذبحة متواصلة وصامتة، من الواضح أنها لا تشبه تلك التي تحدث في البحر الأبيض المتوسط، لكنها، للأسف، تحدث أيضًا هنا، في قلب أوروبا، على مرمى حجر من واحدة من أغنى مناطق أوروبا".
ومؤخرًا، حذت 10 دول أوروبية أخرى حذو فرنسا من خلال إعادة فرض الضوابط على الحدود، بحسب "أورونيوز".
وكانت الزيادة في تدفقات الهجرة على أبواب الاتحاد الأوروبي مصحوبة بانتصار الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، التي تؤيد تنفيذ سياسات أكثر صرامة للهجرة، كما هو الحال في فرنسا، مع اعتماد نسخة أكثر صرامة من مشروع قانون الهجرة، مؤخرًا، وفق التقرير.
وعلى المستوى الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق حاسم، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بهدف إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وتم اعتماد لوائح الميثاق المستقبلي بشأن الهجرة واللجوء، التي لم يتم التصديق عليها رسميًا بعد من قبل ممثلي الدول والبرلمان الأوروبي، بعد 3 أعوام من النقاش الحاد، على حد قول التقرير.
وتابع: "بينما ترحب المفوضية بهذا التقدم، فإن هذا الاتفاق، بحسب منظمة العفو الدولية، سيُعوق قانون اللجوء الأوروبي لعقود قادمة، وستكون نتيجته المحتملة زيادة في المعاناة في كل مرحلة من رحلة الشخص للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي".