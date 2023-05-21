"السبع" تقدم دعما طويل الأمد لأوكرانيا.. وزيلينسكي يرثي "مأساة" باخموت‎‎

بعث قادة أغنى الديمقراطيات في العالم اليوم الأحد، برسائل قوية عن استمرار الدعم المقدم لأوكرانيا، فيما نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصريحات روسيا بأنها استولت أخيرًا على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين قبل اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، إن المدينة المنكوبة التي كانت مسرحا لأعنف المواجهات العسكرية خلال الأشهر الماضية قد دُمرت.

وتابع زيلينسكي "إنها مأساة... لم يبق شيء على حاله... ليس هناك سوى الكثير من القتلى الروس".