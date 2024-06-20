وكالة: اتفاق كيم- بوتين يدفع سول لإعادة النظر في إرسال أسلحة لكييف

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول القول، إن كوريا الجنوبية ستعيد النظر بإمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بعد أن اتفقت كوريا الشمالية وروسيا على أن تقدم كل منهما المساعدة العسكرية العاجلة للأخرى حال التعرض لهجوم.

وفي بيان رسمي صدر، اليوم الخميس، أدانت سول أيضا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها زعيما كوريا الشمالية وروسيا هذا الأسبوع، قائلة إنها تنتهك عقوبات الأمم المتحدة.

وقال المكتب الرئاسي في بيان "تؤكد الحكومة بوضوح أن أي تعاون يساعد كوريا الشمالية بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة قوتها العسكرية يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويخضع للمراقبة والعقوبات من قبل المجتمع الدولي"، مضيفا أن مثل هذا الانتهاك من شأنه أن يؤدي إلى تدهور علاقات سول مع موسكو.

وأحيت كوريا الشمالية وروسيا اتفاقًا تم التوصل إليه إبان الحرب الباردة عندما التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيونغيانغ، هذا الأسبوع، واتفقا على دعم كل طرف للآخر عسكريا إذا تعرض لهجوم، وفق وكالة رويترز.