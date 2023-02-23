زيلينسكي يسعى لمناقشة خطة السلام الصينية مع بكين
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أنه يريد أن يناقش مع بكين خطة السلام الصينية لأوكرانيا، معتبراً أن مشاركة هذا الشريك الوثيق لموسكو "إيجابية"، لكنه أوضح أنه لم يطلع على الوثيقة بعد.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "نرغب في عقد اجتماع مع الصين، إنه في مصلحة أوكرانيا اليوم".
وأضاف: "أن تبدأ الصين بالتحدّث عن أوكرانيا وأن ترسل بعض الإشارات، نقطة إيجابية جداً"، موضحاً أنه لم يتمكن "حتى الآن" من الاطلاع على خطة السلام الصينية وعليه فإن "من السابق جداً لأوانه تقييمها".
وتسعى الصين منذ بضعة أسابيع إلى أداء دور الوسيط في الصراع الأوكراني، متحدثةً علنًا عن خطة - غامضة جدًا في الوقت الحالي - بهدف إيجاد حل سياسي.
ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
ولهذا الغرض، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وتوجه إلى موسكو حيث أجرى محادثات الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مظهراً التفاهم الجيد بين بكين وموسكو.
وأعلن دميترو كوليبا أنه علم فقط بـ"العناصر الأساسية لخطة السلام الصينية" لكنه ينتظر "تلقي النص لدرسه بالتفاصيل".
وأكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الأربعاء، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الصين لم تستشر أوكرانيا خلال إعداد الوثيقة.
والصين حليفة وثيقة لروسيا، ولم تدعم أو تنتقد علنًا الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما أعربت مرارًا عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية، لكنها دعت أيضًا مرات عدة إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا، في وقت أعلنت روسيا ضم خمس مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيًا.