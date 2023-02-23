زيلينسكي يسعى لمناقشة خطة السلام الصينية مع بكين

وأضاف: "أن تبدأ الصين بالتحدّث عن أوكرانيا وأن ترسل بعض الإشارات، نقطة إيجابية جداً"، موضحاً أنه لم يتمكن "حتى الآن" من الاطلاع على خطة السلام الصينية وعليه فإن "من السابق جداً لأوانه تقييمها".

وتسعى الصين منذ بضعة أسابيع إلى أداء دور الوسيط في الصراع الأوكراني، متحدثةً علنًا عن خطة - غامضة جدًا في الوقت الحالي - بهدف إيجاد حل سياسي.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

ولهذا الغرض، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وتوجه إلى موسكو حيث أجرى محادثات الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مظهراً التفاهم الجيد بين بكين وموسكو.