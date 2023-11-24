"إنسايدر": هل الولايات المتحدة قادرة على خوض حربين في وقت واحد؟‎

طرح تقرير لموقع "إنسايدر" الأمريكي تساؤلاً حول مدى قدرة الولايات المتحدة في وقتها الحالي على مواجهة خصمين معًا أو خوض أكثر من حرب واحدة في الوقت نفسه.

وقال التقرير إنه كانت لدى الولايات المتحدة في ذروة قوتها مهمة واضحة تتمثل في خوض حرب وضمان الانتصار بها ضد خصمين في آن معًا.

ورأى التقرير أن هذه الإستراتيجية مكنت الولايات المتحدة في السابق من ردع الاتحاد السوفييتي وحلفائه والخروج منتصرة من الحرب الباردة التي استمرت لعقود من الزمن، بالإضافة إلى خوضها حربين معًا في كل من أفغانستان والعراق في وقت واحد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

في المقابل، رأى التقرير أن الانتشار الأخير للتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، والتي تتراوح من مواجهة الجماعات الإرهابية إلى مواجهة الصين الصاعدة، دفع واشنطن إلى إعادة التفكير في هذا الأمر.

تحول بعد انهيار الاتحاد السوفييتي

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، في العام 1991، خفضت من إنفاقها العسكري، حيث بدا العالم وكأنه يتجه "نحو عصر جديد من الاستقرار"، مشيرًا إلى أن البنتاغون احتفظ بالقدرة على محاربة خصمين في وقت واحد، وهي القدرة التي تم اختبارها بعد هجمات 11 سبتمبر عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان والعراق في "محاولة لإعادة تشكيل المنطقة والحد من تهديد المتشددين الإسلاميين".

وتابع الموقع: "لقد واجهت الولايات المتحدة تهديدات جديدة مروعة في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبدأ مسؤولو البنتاغون في إعادة رسم خططهم".