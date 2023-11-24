"إنسايدر": هل الولايات المتحدة قادرة على خوض حربين في وقت واحد؟
طرح تقرير لموقع "إنسايدر" الأمريكي تساؤلاً حول مدى قدرة الولايات المتحدة في وقتها الحالي على مواجهة خصمين معًا أو خوض أكثر من حرب واحدة في الوقت نفسه.
وقال التقرير إنه كانت لدى الولايات المتحدة في ذروة قوتها مهمة واضحة تتمثل في خوض حرب وضمان الانتصار بها ضد خصمين في آن معًا.
ورأى التقرير أن هذه الإستراتيجية مكنت الولايات المتحدة في السابق من ردع الاتحاد السوفييتي وحلفائه والخروج منتصرة من الحرب الباردة التي استمرت لعقود من الزمن، بالإضافة إلى خوضها حربين معًا في كل من أفغانستان والعراق في وقت واحد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
في المقابل، رأى التقرير أن الانتشار الأخير للتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، والتي تتراوح من مواجهة الجماعات الإرهابية إلى مواجهة الصين الصاعدة، دفع واشنطن إلى إعادة التفكير في هذا الأمر.
تحول بعد انهيار الاتحاد السوفييتي
وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، في العام 1991، خفضت من إنفاقها العسكري، حيث بدا العالم وكأنه يتجه "نحو عصر جديد من الاستقرار"، مشيرًا إلى أن البنتاغون احتفظ بالقدرة على محاربة خصمين في وقت واحد، وهي القدرة التي تم اختبارها بعد هجمات 11 سبتمبر عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان والعراق في "محاولة لإعادة تشكيل المنطقة والحد من تهديد المتشددين الإسلاميين".
وتابع الموقع: "لقد واجهت الولايات المتحدة تهديدات جديدة مروعة في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبدأ مسؤولو البنتاغون في إعادة رسم خططهم".
تهديدات الصين وروسيا
وقال موقع إنسايدر إن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه احتمال نشوب حرب مع روسيا والصين اللتين يمكنهما نشر جيوش ضخمة وأسلحة متطورة، مضيفًا أن الدولتين أظهرتا رفضهما لهيمنة الولايات المتحدة على العالم، واستعدادهما لتوسيع قدراتهما العسكرية بالقوة، وهو ما ظهر جليًا في شن روسيا حربها ضد أوكرانيا حليفة الولايات المتحدة، وكذلك تهديد الصين بغزو تايوان.
وفي هذا الصدد، نقل الموقع عن رافائيل كوهين، المحلل في مؤسسة راند البحثية، قوله: "لقد جعلوا احتمال انتصار الولايات المتحدة في صراعين متزامنين أمرًا غير وارد على نحو متزايد، ما لم تزد واشنطن إنفاقها الدفاعي بشكل كبير وتوسع جيشها"، معتبرًا أنه "سيكون من الصعب الترويج لهذا السيناريو في خضم المناخ السياسي الحالي، فخوض حربين في وقت واحد هو التزام كبير بالنسبة للولايات المتحدة إلى حد ما، خاصة عندما يكون الخصم بمستوى قوة الصين أو روسيا".
عقيدة جديدة
وذكر التقرير أن الجيش الأمريكي كان منهكًا عندما كان يقاتل في كل من أفغانستان والعراق في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى إعادة التفكير في "العقيدة العسكرية الأمريكية"، في العام 2009، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التي وافق عليها أيضًا خلفه الرئيس دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.
ويرى كوهين أن عقيدة الولايات المتحدة القتالية باتت تركز على القدرة على الفوز على خصم رئيس مثل الصين بدلاً من الفوز على خصمين في آن معًا، وفي الوقت ذاته ردع أي تهديد بهجمات من أعداء آخرين.
وأفاد الموقع بأن إستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية، للعام 2022، التي أقرها البنتاغون تلزم الولايات المتحدة بالتمكن من "الانتصار في الصراعات" مع الاستمرار في "ردع أي اعتداء قد يستغله بعض الخصوم في أماكن أخرى".
وبموجب هذه الإستراتيجية فإنه يتعين على الولايات المتحدة في حال التخطيط لاحتمال نشوب حرب عالمية جديدة، أن تنظر إلى "الصورة العالمية"، حيث يشير الموقع إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت لفترة طويلة على "انقسام أعدائها" وعدم ترجيح توحيد الخصوم لقواهم لمهاجمة الولايات المتحدة في وقت واحد.
وتابع الموقع: "إن الصين وروسيا وإيران وغيرها من خصوم الولايات المتحدة تقترب من بعضها البعض، وتتقاسم تكنولوجيا الأسلحة وتشكل تحالفات جديدة، ما يزيد من تهديدها، وفي أسوأ السيناريوهات، بمعنى إذا قام الخصوم معًا بشن حرب ضد الولايات المتحدة في وقت واحد، فمن المرجح أن تقاتل الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها في مناطق مختلفة".
وفي هذا الصدد قال كوهين: "يمكن لحلفاء أمريكا الأوروبيين المساعدة في صد روسيا، وسيقاتل حلفاؤها في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل أو بعض الدول العربية، ضد إيران، في حين من المرجح أن يلعب حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ، مثل أستراليا واليابان، دورًا مهمًا في صد إيران".
واعتبر كوهين أن حرب أوكرانيا تقدم دروسًا مهمة للولايات المتحدة حول ما يتعين عليها وعلى حلفائها القيام به للاستعداد لهذا السيناريو.
وأردف: "لقد استهلكت كل من روسيا وأوكرانيا كميات هائلة من الذخيرة في الصراع، وهو ما يسلط الضوء على حاجة الولايات المتحدة إلى زيادة قدراتها الصناعية الدفاعية لدعم حلفائها"، وهو اقتراح وصفه كوهين بأنه "مكلف".
وختم كوهين بالقول إن التخطيط لمواجهة التهديدات الحالية لا يجب أن يقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل أيضًا على "الإرادة السياسية، وبناء التحالفات بعناية".
المصدر: موقع "إنسايدر" الأمريكي