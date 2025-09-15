إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
العالم

مادورو يتهم واشنطن بالإعداد لـ"عدوان عسكري" على فنزويلا

مادورو يتهم واشنطن بالإعداد لـ"عدوان عسكري" على فنزويلا
رئيس فنزويلا نيكولاس مادوروالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" ضد فنزويلا التي ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس". وفق "فرانس برس".

وقال مادورو خلال مؤتمر صحافي إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد" وستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".

أخبار ذات علاقة

مادورو خلال حديث مع وزير الدفاع

فنزويلا تتهم أمريكا بتصعيد وتنويع عمليات التجسس الجوي

واتهم مادورو أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو من أشد منتقدي الرئيس الفنزويلي الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه، بأنه "سيد الموت والحرب".

ونشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة عصابات المخدرات، ما أثار توترا إضافيا مع فنزويلا التي تعتبر تلك القوات "تهديدا" لها.

أخبار ذات علاقة

مقاتلات أمريكية في قاعدة "روزفلت رودز" العسكرية السابقة في بورتوريكو

وسط توترات مع فنزويلا.. نشاط عسكري أمريكي ملحوظ بقاعدة في بورتريكو

في الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ضربت "قاربا لتهريب المخدرات" ما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدرات". ووصفهم بأنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا"، وهي كارتل فنزويلي ينشط في عدة دول، وتصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية".

والسبت، ندّدت فنزويلا بصعود قوات أمريكية على متن قارب صيد فنزويلي لمدة ثماني ساعات في مياهها الإقليمية.

وتتهم واشنطن نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت مؤخرا مكافأة لمن يساعد في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC