مادورو يتهم واشنطن بالإعداد لـ"عدوان عسكري" على فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" ضد فنزويلا التي ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس". وفق "فرانس برس".

وقال مادورو خلال مؤتمر صحافي إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد" وستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".

واتهم مادورو أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو من أشد منتقدي الرئيس الفنزويلي الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه، بأنه "سيد الموت والحرب".

ونشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة عصابات المخدرات، ما أثار توترا إضافيا مع فنزويلا التي تعتبر تلك القوات "تهديدا" لها.

في الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ضربت "قاربا لتهريب المخدرات" ما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدرات". ووصفهم بأنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا"، وهي كارتل فنزويلي ينشط في عدة دول، وتصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية".

والسبت، ندّدت فنزويلا بصعود قوات أمريكية على متن قارب صيد فنزويلي لمدة ثماني ساعات في مياهها الإقليمية.

وتتهم واشنطن نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت مؤخرا مكافأة لمن يساعد في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.