"اجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".. أوربان يستنسخ لغة ترامب في شعاره

استنسخت المجر، اللغة التي يتحدثها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ أعلن البلد الأوروبي عن شعاره الرسمي الجديد "اجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى"..

وهذا الشعار عبارة عن نسخة شبه دقيقة من شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، الذي تبناه ترامب سابقا.

وتكرار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان للغة ترامب، لم تأت عبثا، فالأخير كان قد استضاف أوربان في منتجع مارالاغو، وقال بحقه "لا يوجد أحد أفضل أو أذكى من فيكتور أوربان، إنه رائع"، حسب سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على حساب أوربان في "إنستغرام".

وفي مايو/أيار الماضي، عقد أوربان في بودابست، المؤتمر السنوي الثالث على النمط الأمريكي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ.

وفي خطابه الافتتاحي، أيد أوربان محاولة إعادة انتخاب ترامب واستخدم شعاره الرسمي في تصريحاته، قائلا "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، واجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".

بدوره، أرسل ترامب رسالة فيديو مسجلة مسبقا إلى المؤتمر، وصف فيها أوربان بأنه "رجل عظيم".

وبحسب بيان للرئاسة المجرية، فإن شعار المكعب المقدم إلى جانب شعار "MEGA" مستوحى من "الاختراع المجري المشهور عالميًا، مكعب روبيك"، الذي يُحتفل بذكراه الخمسين هذا العام. ويتميز المكعب بالعلم المجري على وجه واحد وعلم الاتحاد الأوروبي على الوجه الآخر.