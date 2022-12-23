باكستان.. مقتل مسؤول أمني إثر تفجير انتحاري بإسلام آباد

وأضاف ظفر للصحفيين أن السيارة لم تتوقف عند نقطة التفتيش عندما حاولت الشرطة إيقافها، مشيرا إلى أنه "خلال مطاردة السيارة فجرها من كانوا بداخلها".

وتابع: "لقد كان تفجيرا انتحاريا، موضحًا أن "ستة آخرين على الأقل أصيبوا".