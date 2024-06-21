الاتحاد الأوروبي يؤكد إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا

أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة ستطلق الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي على منصة "إكس"، الجمعة.

واعتمد وزراء مال الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ، رسميًا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين على اتفاق مبدئي توصل إليه سفراؤهم الأسبوع الماضي.

وكانت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا أعلنت، الجمعة الماضي، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "اتفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل في 25 يونيو حزيران الجاري.

وتقدّمت كييف وكيشيناو بطلب انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بعد بدء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وفي السابع من يونيو حزيران الجاري، قالت المفوضية الأوروبية إنّ أوكرانيا ومولدافيا استوفتا المتطلبات الأساسية كلها لبدء المفاوضات رسميًا.

وكانت المفوضية طالبت كييف باتّخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونفوذ الطبقة الأوليغارشية.

كما طالبت المفوضية بتعزيز حقوق الأقليات العرقية، وهو شرط أصرّت عليه بودابست بسبب وجود جالية مجرية في أوكرانيا.