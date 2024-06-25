بسبب زيارة لإسرائيل.. هل يفقد النائب الأمريكي بومان مستقبله السياسي؟

يواجه النائب الديمقراطي عن مدينة نيويورك جمال بومان، مساع حثيثة لحرمانه من ولايته الثالثة بمجلس النواب، بسبب مواقفه من إسرائيل، حتى بات مستقبله السياسي على المحك.

ويواجه بومان منافسة شرسة من النائب جورج لاتيمر المدعوم من "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (إيباك)، الساعي لقطع الطريق أمام إعادة انتخاب الأول.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يناضل النائب جمال بومان من أجل البقاء السياسي في السباق الذي يكشف الانقسامات الديمقراطية العميقة، تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.