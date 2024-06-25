بسبب زيارة لإسرائيل.. هل يفقد النائب الأمريكي بومان مستقبله السياسي؟
يواجه النائب الديمقراطي عن مدينة نيويورك جمال بومان، مساع حثيثة لحرمانه من ولايته الثالثة بمجلس النواب، بسبب مواقفه من إسرائيل، حتى بات مستقبله السياسي على المحك.
ويواجه بومان منافسة شرسة من النائب جورج لاتيمر المدعوم من "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (إيباك)، الساعي لقطع الطريق أمام إعادة انتخاب الأول.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، يناضل النائب جمال بومان من أجل البقاء السياسي في السباق الذي يكشف الانقسامات الديمقراطية العميقة، تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.
وذكر التقرير أن التنافس بين بومان ولاتيمر اجتذب أكبر قدر من الإنفاق الإعلاني مقارنة بأي انتخابات تمهيدية لمجلس النواب في التاريخ.
ويقاتل بومان، أحد أشد منتقدي إسرائيل في الكونغرس، من أجل حياته السياسية، بينما يحاول الصمود أمام موجة من الإعلانات الهجومية والفوز بولاية ثالثة.
وبحسب التقرير، ضخ اللوبي المؤيد لإسرائيل (إيباك) ما يقرب من 15 مليون دولار في الإعلانات للإطاحة ببومان وانتخاب لاتيمر، المدير التنفيذي لمقاطعة "ويستتشستر".
ويأتي هذا الإنفاق في منطقة متنوعة تقع شمال "مانهاتن" تمزج بين المناطق الحضرية والضواحي، وهي موطن لواحدة من أكبر التجمعات السكانية اليهودية الأمريكية في البلاد.
وإذا فاز لاتيمر، في سباق اليوم الثلاثاء، فسيكون أول منافس ينجح في الإطاحة بعضو في الجناح اليساري للديمقراطيين.
زيارة إسرائيل
وانقلبت مواقف النائب الديمقراطي الأمريكي جمال بومان رأساً على عقب بعد زيارة قام بها لإسرائيل، حيث زار المنطقة (H2) وهي البلدة القديمة لمدينة الخليل بالضفة الغربية.
وما تزال المنقطة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية ومحاطة بأسلاك شائكة وتغطيها نقاط التفتيش، وزار بومان يومها مدرسة سمع من نوافذها أزيز الرصاص الإسرائيلي الذي يطلق باتجاه المدرسة.
وبعد الرحلة غير بومان موقفه ليصبح واحدا من أشد نقاد إسرائيل في الكونغرس بدلاً من متابعة دعم الموقف الرسمي للحزب.
وانتقل النائب الديمقراطي من التصويت لدعم المساعدات لإسرائيل وجهود التطبيع إلى دعم حركة المقاطعة لها، وكان من أشد منتقدي حرب إسرائيل على غزة وطالب بوقف إطلاق النار مبكراً وانتقد كذلك المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل.