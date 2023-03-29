عبداللهيان: تعاون إيران مع روسيا ليس موجهًا ضد أي طرف

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن التعاون بين بلاده وروسيا ليس موجهًا ضد أي طرف.

وأدلى الوزير الإيراني بهذا التصريح لدى وصوله إلى موسكو، ضمن زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف عبداللهيان في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، ردًّا على إبداء الولايات المتحدة القلق بشأن التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا: "بطبيعة الحال، فإن التعاون الدفاعي هو أحد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال طهران وموسكو، لكن هذا التعاون لن يكون ضد أي طرف".