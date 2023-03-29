عبداللهيان: تعاون إيران مع روسيا ليس موجهًا ضد أي طرف
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن التعاون بين بلاده وروسيا ليس موجهًا ضد أي طرف.
وأدلى الوزير الإيراني بهذا التصريح لدى وصوله إلى موسكو، ضمن زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وأضاف عبداللهيان في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، ردًّا على إبداء الولايات المتحدة القلق بشأن التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا: "بطبيعة الحال، فإن التعاون الدفاعي هو أحد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال طهران وموسكو، لكن هذا التعاون لن يكون ضد أي طرف".
وأوضح عبداللهيان أنه سيبحث خلال زيارته القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية فضلًا عن الاتفاق النووي بين إيران والغرب.
وقال الوزير الإيراني: "في الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران و (4 + 1) التي استمرت لأشهر في الماضي، لعبت روسيا دورًا فعالًا، وزملاؤنا في روسيا يواصلون جهودهم لإعادة الأطراف إلى التزاماتهم".
وكشف عبداللهيان أن "اتفاق التعاون مع روسيا سيتم الانتهاء منه الشهر المقبل، وستتم مراجعة الجوانب القانونية لاتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا وتعديلها إذا لزم الأمر، ويمكن توقع توقيع الوثيقة النهائية في شهر آخر".
يشار إلى أن روسيا وإيران وقعتا اتفاقًا عام 2001 لمدة 10 أعوام يجدد تلقائيًّا حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون.
وكان فيدانت باتيل، أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وصف تعميق العلاقات بين روسيا والجهات الفاعلة مثل إيران بأنه "سبب للقلق العميق".
وقال باتيل في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء: "شهدنا الدمار الذي أحدثته الطائرات الإيرانية دون طيار في كييف واستهداف البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة، بالطبع يجب اتباع هذه العلاقات بعناية".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في تقرير نشرته الاثنين، أن روسيا تزود إيران بقدرات مراقبة رقمية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد، في أحدث تقييم إعلامي لها حول الحرب في أوكرانيا، الاستخدام الواسع النطاق للطائرات دون طيار الإيرانية الصنع من قبل روسيا في الأيام القليلة الماضية.
ووفقًا للتقرير البريطاني، فقد هاجمت روسيا أوكرانيا منذ بداية آذار/مارس الجاري، بما لا يقل عن 71 مرة بطائرات مسيرة إيرانية ضد أهداف مختلفة.