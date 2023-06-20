أمريكا ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات و قطر، وإعادة فتح سفارتي البلدين، واصفة ذلك بأنه "خطوة مهمة" نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتبارًا من اليوم الـ19 من يونيو/ حزيران.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وزيري خارجية قطر والإمارات، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد، أجريا اتصالًا هاتفيًّا تزامُنًا مع إعادة فتح السفارتين، الاثنين.