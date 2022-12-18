إسرائيل تحقق في"طردٍ مشبوهٍ" وصل لابيد.. وصحيفة تكشف محتوياته

وأشارت إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لا يُعرف من أرسل الطرد المشبوه، إذ تحاول الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك تعقّب هوية المرسل".

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تعرَّض لابيد، لتهديدات سابقة بالقتل عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء في الصيف الماضي. ففي آب/ أغسطس الماضي، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع أحد سكان شمال إسرائيل للاشتباه في تهديده بقتل لابيد ببندقية قنص.

وفي آذار/ مارس 2021، ألقت الشرطة الإسرائيلية ،أيضًا، القبض على رجل بتهمة توجيه تهديدات عبر الإنترنت لقتل لابيد، الذي كان آنذاك زعيم المعارضة، قبل الانتخابات في ذلك العام.