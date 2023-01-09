للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة.. بايدن يزور الحدود الأمريكية المكسيكية
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، إلى الحدود الأمريكية المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، التي تشكل محور جدل حول الهجرة غير الشرعية والتهريب.
ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين في الجمارك وإدارة الهجرة عند معبر جسر الأمريكيتين قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية، حيث سيعقد قمة إقليمية مع مسؤولين من المكسيك وكندا.
وسيتوقف بايدن، الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف أمام التدفق التاريخي للمهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي في إل باسو بولاية تكساس، ويريد من خلال ذلك إسكات مآخذ خصومه عليه بعدم زيارة الحدود المشتركة بين البلدين الممتدة على 3100 كيلومتر منذ توليه الرئاسة قبل سنتين.
وسيبحث هناك "عمليات مراقبة الحدود"، وسيلتقي نوابًا وناشطين محليين قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية لعقد قمة مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يشارك معه، يوم الثلاثاء المُقبل، في قمة ثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
حل إقليمي
وتحدث الرئيس الأمريكي في وقت متأخر، يوم السبت على موقع "تويتر"، عن رحلته، مشيرًا إلى "الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة"، وقال: "يمكننا القيام بكل ذلك مع الحد في الوقت نفسه من الهجرة غير الشرعية".
ويرافق الرئيس الأمريكي إلى الحدود وزير الأمن الداخلي الأمريكية أليخاندرو مايوركاس، الذي دعا، يوم الأحد، في حديث مع شبكة "أيه بي سي" إلى "حل إقليمي" لأزمة الهجرة.
وكان البيت الأبيض أعلن، يوم الخميس الماضي، عن إجراءات لمحاولة تخفيف العبء عن الحدود، حيث تم تسجيل اعتقال أكثر من 230 ألف شخص في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وسيسمح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر بدخول الولايات المتحدة شهريًا من كوبا، وهايتي، ونيكاراغوا، وفنزويلا، لكن سيتعين عليهم الوصول جوًا حتى لا يزيدوا عبء عمل حرس الحدود على الأرض.
وفي المقابل، ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني بسهولة أكبر بحسب البيت الأبيض.
"الفنتانيل القاتل"
وستطغى على زيارة بايدن إلى المكسيك مأساة مخدر الفنتانيل الصناعي، الذي يعد أقوى بـ50 مرة من الهيرويين وتشرف على إنتاجه كارتلات مكسيكية مع مكونات كيميائية تستورد من الصين، على ما تفيد وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA).
فثلثا الوفيات الـ108 آلاف الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة، العام 2021، عائدة إلى مواد أفيونية صناعية، أما كميات الفنتانيل المضبوطة، في العام 2022، وحده فتتجاوز الكمية الضرورية لقتل الشعب الأمريكي برمته بحسب "DEA".
وقال براين نيكولس مسؤول الخارجية الأمريكية لشؤون أمريكا اللاتينية، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "توسيع تبادل المعلومات" مع المكسيك حول المركبات الكيميائية و"تعزيز الوقاية".
وعمدت المكسيك قبل زيارة بايدن إلى إلقاء القبض، يوم الخميس الماضي، على أوفيديو غوسمان أحد كبار تجار الميثامفيتامين خلال عملية أسفرت عن سقوط 10 قتلى في صفوف القوى الأمنية و19 في صفوف كارتل سينالوا.
وقال الخبير الأمني ريكاردو ماركيس: "عندما تعقد اجتماعات كهذه ثمة ثابتة تتمثل في أن السلطات المكسكية لديها دائمًا شيء تقدمه عاجلًًا أم آجلًا"، معتبرًا أن عملية التوقيف لا تؤثر على هيكلية كارتل سينالوا، الذي تمتد شبكاته في 50 دولة.
وكانت الولايات المتحدة والمكسيك أعلنتا، في العام 2021، تغير نهجهما في سياسة مكافحة المخدرات مع التركيز على أسباب هذه الظاهرة بعد إستراتيجية عسكرية بحتة طبقت مدة 15 عامًا، فمنذ العام 2006، قتل 340 ألف شخص في أعمال عنف في المكسيك على ارتباط بالمخدرات، وأعلن عن فقدان الآلاف من دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الكارتلات.
ووسط إراقة الدماء هذه، رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية على صناعات الأسلحة في الولايات المتحدة متهمة إياها بتغذية العنف في صفوف تجار المخدرات على الأراضي المكسيكية.