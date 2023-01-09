للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة.. بايدن يزور الحدود الأمريكية المكسيكية

وسيتوقف بايدن، الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف أمام التدفق التاريخي للمهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي في إل باسو بولاية تكساس، ويريد من خلال ذلك إسكات مآخذ خصومه عليه بعدم زيارة الحدود المشتركة بين البلدين الممتدة على 3100 كيلومتر منذ توليه الرئاسة قبل سنتين.

وسيبحث هناك "عمليات مراقبة الحدود"، وسيلتقي نوابًا وناشطين محليين قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية لعقد قمة مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يشارك معه، يوم الثلاثاء المُقبل، في قمة ثلاثية إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

حل إقليمي

وتحدث الرئيس الأمريكي في وقت متأخر، يوم السبت على موقع "تويتر"، عن رحلته، مشيرًا إلى "الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة"، وقال: "يمكننا القيام بكل ذلك مع الحد في الوقت نفسه من الهجرة غير الشرعية".