اشتعال نيران في خزان وقود بمدينة سوتشي الروسية

قال مسؤول روسي، إن النيران اشتعلت في خزان للديزل في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في منطقة أدلرسكي بمدينة سوتشي الساحلية الروسية على البحر الأسود.

وقال فنيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار الروسية إن المعلومات الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات. وذكر كوندراتيف عبر تيليغرام "جار التحقيق في أسباب الحادث".

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد، وخاصةً بالطائرات المسيرة. وتستهدف بشكل خاص شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. كما تستهدف العاصمة الروسية موسكو ومناطق على الحدود الروسية الأوكرانية.