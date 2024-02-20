تجمع أموالًا للجيش الأوكراني.. اعتقال روسية أمريكية بشبهة "الخيانة"

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيف امرأة أمريكية روسية بشبهة الخيانة بعد اتهامها بـ"جمع الأموال لصالح الجيش الأوكراني"، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جهاز الأمن الفدرالي في مدينة إيكاتيرينبورغ، إنه "وضع حدًّا للأنشطة غير القانونية لمواطنة تبلغ من العمر 33 عامًا مقيمة في لوس أنجلس، منخرطة في توفير مساعدة مالية لدولة أجنبية".

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالات أنباء روسية، بأن المرأة "كانت تجمع أموالًا لصالح منظمة أوكرانية سيكون المستفيد النهائي منها هو الجيش الأوكراني".

وأضافت عن جهاز الأمن الاتحادي إنه "أحبط المحاولة"، دون أن تذكر الوكالة اسم المرأة.