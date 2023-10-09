ألمانيا والنمسا تعلقان المساعدات للفلسطينيين بعد هجوم حماس
أعلنت ألمانيا والنمسا، اليوم الإثنين، تعليق المساعدات التنموية المقدمة للفلسطينيين، ردًا على الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية في برلين، إن المساعدات التنموية التي تعهدت بها ألمانيا للأراضي الفلسطينية هذا العام والعام المقبل، سيتم تعليقها مؤقتًا لحين إجراء مراجعة شاملة لها.
وأوضح المتحدث أن وزارة التنمية الألمانية تعهدت بنحو 125 مليون يورو (131.63 مليون دولار) للتعاون التنموي الثنائي للأراضي الفلسطينية هذا العام والعام المقبل.
وكانت ألمانيا قد ناقشت أمس الأحد، ما إذا كان ينبغي لها وقف المساعدات للفلسطينيين في أعقاب هجوم حماس، وقالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، إن الحكومة تحرص دومًا على التأكد بعدم استخدام الأموال سوى في الأغراض السلمية.
كما أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ تعليق المساعدات للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو (20 مليون دولار) والمخصصة لعدد من المشاريع ردًّا على هجوم حماس.
وتبنى الائتلاف المحافظ الحاكم في النمسا، التي عادة ما تتمسك بحيادها، أحد أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية.
ورُفع العلم الإسرائيلي فوق مكتب المستشار النمساوي ووزارة الخارجية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس من قطاع غزة، يوم السبت.
وقال شالنبرغ لمحطة "أو.آر.إف" الإذاعية في تعليقات أكدتها متحدثة باسمه "حجم الإرهاب مروع للغاية... لدرجة أننا لا نستطيع العودة إلى العمل كما هو معتاد. لذلك سنجمد جميع مدفوعات التعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي".
ولم يفرق شالنبرغ بين غزة التي تحكمها حماس، والضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس.
وقال شالنبرغ، إن النمسا ستقيّم مشاريعها قبل أن تقرر كيفية المضي قدمًا بالتشاور مع الشركاء داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وقتل مسلحو حماس 800 إسرائيلي على الأقل وأسروا العشرات في أعنف عملية توغل من نوعها منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول قبل 50 عامًا، مما دفع إسرائيل إلى الرد بأعنف قصف لها على الإطلاق على غزة، مما أسفر عن مقتل 560 شخصًا.