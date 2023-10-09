ألمانيا والنمسا تعلقان المساعدات للفلسطينيين بعد هجوم حماس

أعلنت ألمانيا والنمسا، اليوم الإثنين، تعليق المساعدات التنموية المقدمة للفلسطينيين، ردًا على الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية في برلين، إن المساعدات التنموية التي تعهدت بها ألمانيا للأراضي الفلسطينية هذا العام والعام المقبل، سيتم تعليقها مؤقتًا لحين إجراء مراجعة شاملة لها.

وأوضح المتحدث أن وزارة التنمية الألمانية تعهدت بنحو 125 مليون يورو (131.63 مليون دولار) للتعاون التنموي الثنائي للأراضي الفلسطينية هذا العام والعام المقبل.