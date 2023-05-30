أوكرانيا تنفي الضلوع في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو

نفى مستشار بالرئاسة الأوكرانية مشاركة كييف بشكل مباشر في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن بلاده تستمتع بمشاهدة الأمر وتوقع زيادة في تلك الهجمات.

وقالت روسيا، إن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو، لكن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة الثماني المستخدمة.