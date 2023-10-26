مرشح للرئاسة الأمريكية يطالب بترحيل الطلبة المناهضين لإسرائيل
دعا سيناتور جمهوري مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى ترحيل الطلاب الأجانب الذين يتظاهرون في الجامعات والكليات الأمريكية ضد حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وبحسب موقع " thehill"، فقد اعتبر السيناتور تيم سكوت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن "من يشجع على الإبادة الجماعية، والقضاء على عرق بأكمله من البشر، ويدعم الإرهاب والقتل، عليه أن يتحمل عواقب أفعاله"، داعيا إلى "ضرورة أن يكون هناك عواقب ليس للطلبة المتظاهرين فقط، وإنما أيضا للجامعات التي يدرسون فيها".
وخلال مقابلته مع "فوكس نيوز"، قال الموقع إن سكوت شدد على ضرورة دعم جهود إسرائيل "الهادفة للقضاء على حماس باعتبارها تهديدا لوجود إسرائيل ينبغي محوه من الخريطة".
ولفت الموقع إلى أن تعليقات سكوت تتزامن مع مشاعر مماثلة عبر عنها زميله حاكم ولاية فلوريدا، المرشح أيضا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، رون ديسانتيس، الذي طالب بحل الفرع الموجود في فلوريدا لمنظمة "SJP"، (طلاب من أجل العدالة في فلسطين)، وهي منظمة ناشطة للطلاب الجامعيين مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا.
وفي وقت سابق أيضا، قال سكوت إنه سيقوم بحجب المنح الدراسية المجانية عن الجامعات التي لم تتحرك لمنع معاداة السامية في الحرم الجامعي، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.
وقال الموقع إن هناك مخاوف وقلقا تجاه الخطاب السياسي في حرم الجامعات، حيث اعتبرت "مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير"، التي تعنى بحرية التعبير عن الرأي، أن توجه حاكم فلوريدا لإلغاء فرع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين خطير جدا وغير دستوري، مشيرة إلى أن المعتقدات السياسية لأي شخص لن تكون في مأمن من القمع الحكومي، إذا تم تمرير القرار دون التصدي له بقوة.