مرشح للرئاسة الأمريكية يطالب بترحيل الطلبة المناهضين لإسرائيل

دعا سيناتور جمهوري مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى ترحيل الطلاب الأجانب الذين يتظاهرون في الجامعات والكليات الأمريكية ضد حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.

وبحسب موقع " thehill"، فقد اعتبر السيناتور تيم سكوت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن "من يشجع على الإبادة الجماعية، والقضاء على عرق بأكمله من البشر، ويدعم الإرهاب والقتل، عليه أن يتحمل عواقب أفعاله"، داعيا إلى "ضرورة أن يكون هناك عواقب ليس للطلبة المتظاهرين فقط، وإنما أيضا للجامعات التي يدرسون فيها".

وخلال مقابلته مع "فوكس نيوز"، قال الموقع إن سكوت شدد على ضرورة دعم جهود إسرائيل "الهادفة للقضاء على حماس باعتبارها تهديدا لوجود إسرائيل ينبغي محوه من الخريطة".