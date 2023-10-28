"نهج الضغط".. إستراتيجية إسرائيل المقترحة لهزيمة حماس

وباقتراح من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، تبتعد هذه الإستراتيجية عن الأساليب العسكرية التقليدية، بل هي بمثابة "نهج ضغط" يهدف إلى تحويل نقاط قوة "حماس" الحالية إلى أعباء، وترتكز الخطة على 5 عناصر رئيسة: التضاريس، والوقت، والمحفزات، واهتمام العالم، والرهائن.

وقال التقرير، إن إستراتيجية بينيت تبدأ بإقامة منطقة أمنية في غزة بعمق كيلومترين وتقسيم إقليمي بين مدينة غزة وخان يونس، حيث سيتم إنشاء ممرات إنسانية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يسمح للمدنيين في الشمال بالانتقال إلى الجنوب، ويضمن الوصول إلى الإمدادات الأساسية والمساعدة الطبية.

وتتضمن المرحلة الأكثر اعتمادًا على القوى البشرية في خطة بينيت عزل ساحة المعركة، ومنع حماس من استخدام الأنفاق لأغراض عسكرية، وفقًا للصحيفة.

تخفيف الضغط الاقتصادي وتقليل الخسائر

وأكدت أنه، من خلال السيطرة على المنطقة، وإبقاء أفراد قوات الاحتياط الإسرائيلية في منازلهم، يتم تخفيف الضغط الاقتصادي على البلاد، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وهذا النهج المسيطر سيتيح الفرصة لشن غارات برية متواصلة ومستهدفة بدلاً من قتال المدن واسع النطاق.

كما تشمل الخطة أيضًا قضية الرهائن المحتجزين، مؤكدة أن "حماس" قد تمتنع عن إيذائهم للحفاظ على التعاطف العام، وهو ما سيجهد موارد حماس المتضائلة بالفعل.

وترى رؤية بينيت أن الصراع سيستمر لأشهر، وربما حتى سنوات، على غرار الحملة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، مؤكدة أن النتيجة ستكون التدمير الكامل لقدرة "حماس" على القتال، وموت العديد من مقاتليها.