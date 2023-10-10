العثور على 100 جثة داخل تجمع سكاني إسرائيلي قرب غزة

عثرت منظمة إسرائيلية على 100 جثة في تجمع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة، قضوا بنيران مسلحين من حركة حماس الفلسطينية التي شنت، السبت، هجومًا مباغتًا على الدولة العبرية.

وقال المتطوع والمتحدث باسم منظمة "زاكا" موتي بوكجين: "كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة.. لقد أطلقوا النار على الجميع".

وهؤلاء القتلى من بين 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي قضوا على يد حركة "حماس"، فيما أعلنت إسرائيل العثور على 1500 جثة لمقاتلي "حماس" في أراضيها، خاصة قرب تخوم غزة.

