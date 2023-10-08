أردوغان: عازمون على تهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي.

وسبق أن دعمت تركيا الفلسطينيين، واستضافت أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي شنت الهجوم على إسرائيل وتدعم حل الدولتين، وأبدت السبت استعدادها للمساعدة في تهدئة التوتر.

ودعا أردوغان كلا الجانبين إلى "تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تأجيج الصراع، مضيفا أنه "محور جميع مشكلات الشرق الأوسط، وما دامت هذه المشكلة لم تحل بطريقة عادلة، ستظل منطقتنا تتوق للسلام".

وأضاف أن "السلام الإقليمي الدائم لن يكون ممكنا إلا من خلال إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، وكما أكدنا دائما، فإن الحفاظ على منظور حل الدولتين أمر مهم للغاية".

وأردف الرئيس أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها وأن تكون عاصمتها القدس، أصبحت الآن ضرورة لا يمكن تأجيلها، ومع تأخر العدالة، للأسف، يدفع الفلسطينيون والإسرائيليون ومنطقتنا بأكملها ثمن ذلك".