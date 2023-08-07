وفد ديمقراطي من "النواب الأمريكي" يزور إسرائيل والضفة هذا الأسبوع

يزور أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب الأمريكي إسرائيل والضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع؛لبحث آفاق حل الدولتين والتعديلات القضائية الإسرائيلية، من بين قضايا أخرى.

وقال مكتب حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، إن جيفريز والنائب ستيني هوير سيقودان مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، ستبحث أيضا التطرف والقدرات النووية الإيرانية.

ويؤيد الرئيس الديمقراطي جو بايدن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

ويمثل الديمقراطيون أقلية في مجلس النواب الأمريكي، لكنهم يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وجاء في البيان أنه "خلال وجودهم في إسرائيل والضفة الغربية، سيعقد الأعضاء اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، ويلتقون العديد من النشطاء وأصحاب المصلحة ويمضون وقتا كبيرا في تناول مجالات مهمة لأمن المنطقة".

وتأتي زيارة الوفد الديمقراطي الأمريكي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ العام الماضي، مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية والهجمات التي يشنها فلسطينيون على إسرائيليين في الشوارع.