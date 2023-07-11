غانتس: على الشرطة والجيش البقاء خارج الاحتجاجات‎

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، وزعيم حزب المعسكر الوطني المعارض بيني غانتس، إن على الشرطة والجيش البقاء خارج الاحتجاجات، وعليهما استخدام القوة ضد أعداء إسرائيل وليس ضد المواطنين.

وأضاف غانتس خلال مشاركته في الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، أن "الشعب الإسرائيلي يهتم للبلد والدولة، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب الحكومي على المنظومة القضائية"، في إشارة إلى خطة الحكومة للتعديلات القضائية .

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 66 متظاهرا، خلال الاحتجاجات، التي طالت عدة مواقع حساسة في إسرائيل، وأغلق محتجون طرقا رئيسة في مظاهرات غير مسبوقة، وأوقفت حشود المحتجين حركة المرور عند تقاطعات رئيسة وطرق سريعة في إسرائيل، واستلقى البعض بأجسامهم على الطرق، بينما ألقى البعض الآخر مفرقعات نارية.